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Yusuf Alemdar, Pamukova'da ziyaretlerde bulundu

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre halk pazarı ve ilçe esnafını ziyaret eden Alemdar, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi.

Alemdar, ilçenin tarımı başta olmak üzere birçok potansiyeli bünyesinde barındıran yapıya sahip olduğunu belirterek, topraktan hasada kadar çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti.

Seçimin ardından ilçenin gelişimi için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını anlatan Alemdar, şunları kaydetti:

"İnşallah biz bu ziyaretleri sadece bugün değil her zaman yapacağız. Pamukovalı hemşehrilerimizle her zaman birlikte olacağız. Çünkü bizim inandığımız dava hasreti kaldırmıyor, aksine beraber olmayı, birlikte hareket etmeyi ve sıkı bir istişareyi uygun görüyor. Rabbim bu güzel günlerimizi daha da bereketlendirsin. Şehrimizin dört bir yanına huzur ve bereket getirsin."

Alemdar'a ziyaretlerinde, Pamukova Belediye Başkan adayı Fatih Akın ve AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Alemdar Serdivan Pamukova Sakarya Politika Güncel Haberler

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