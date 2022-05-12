Yurtta hava durumu
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Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde...
OSMANİYE (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu 27
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Ceyhan, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
(İHA)