Yüreğir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde çöp toplama etkinliği düzenledi

Yüreğir Belediyesi, Adana Şehir Hastanesi ve Türk Kızılay'ı Yüreğir Şubesi ile birlikte Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte atık farkındalığı oluşturmak için çevreye zarar veren atıklar toplandı.

YÜREĞİR Belediyesi, her yıl Eylül ayında kutlanan ' Dünya Temizlik Günü' dolayısıyla Adana Şehir Hastanesi ve Türk Kızılay'ı Yüreğir Şubesi ile birlikte çöp toplama etkinliği düzenledi.

Bilinçsiz tüketiminin olumsuz getirisi olan çöp körlüğüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kışla Mahallesi çamlık alanda buluşan ekipler, atık farkındalığı oluşturmak için pet şişe, izmarit, poşet gibi doğada uzun yıllar kalan ve çevreye ciddi zararları olan atıkları topladı. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliğe Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, Türk Kızılayı Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül, belediye, hastane, kurum müdürleri ve çalışanları ile gönüllüler katıldı. Gönüllüler, 'Atıksız Bir Dünya' ilkesi ile çevreyi özenle temizledi.