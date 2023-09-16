Yüreğir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde Çevre Temizliği Yaptı

Yüreğir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Kışla Mahallesi çamlık alanında çevre temizliği gerçekleştirdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türk Kızılay Yüreğir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar çevreye zararlı atıkları topladı.

Yüreğir Belediyesince, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atık farkındalığı oluşturmak ve çöp kirliliği konusunda bilinç yaratmak için Kışla Mahallesi çamlık alanında etkinlik gerçekleştirildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Kızılay Yüreğir Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar çevreye zararlı atıkları topladı.

Etkinliğe Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, Türk Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül, hastane ve belediye çalışanlarıyla gönüllüler katıldı.