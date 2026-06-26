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Yunanistan istilacı balon balığıyla mücadele kapsamında pilot program başlatıyor

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Yunanistan, istilacı balon balığı sorununa karşı Girit ve Güney Ege'de pilot program başlatacak. Yakalanan her kilo balon balığı için 5,33 avro destek verilecek.

Yunanistan'ın, istilacı türlerden olan ve son günlerde balıkçıların gündeme getirdiği balon balığı sorunuyla mücadele için pilot bir programa başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Margaritis Shinas, ülkede balıkçıları desteklemek üzere alınan tedbirleri açıkladı.

Yunanistan'da balıkçılığın son yıllarda zor durumda olduğunu belirten Shinas, balıkçıların artan mazot fiyatları, iklim krizi, kaçak balıkçılık ve işgalci balık türleri gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Shinas, bu kapsamda, işgalci türlerden olan balon balığıyla mücadele için ülkenin güneyinde pilot bir program başlatacaklarını aktararak, sorunun daha yoğun yaşandığı Girit Adası ve Güney Ege bölgelerinde devletin, yakalanan balon balığının kilosuna 5,33 avro destek vereceğini duyurdu.

Süveyş Kanalı'nın açılışının ardından Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balon balığı, 2000'li yıllardan itibaren Yunanistan sahillerinde de görülmeye başlandı.

Son günlerde balıkçıların bu konudaki yoğun uyarıları nedeniyle balon balığı sorunu gündemde yer edindi.

Zehirli olması nedeniyle yenemeyen balon balığı, güçlü çenesi ve dişleri nedeniyle balıkçıların ağ ve diğer malzemelerine de zarar vermesiyle tanınıyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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