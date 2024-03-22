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Yüksekovalı ailenin evi gölete döndü, destek bekliyorlar

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Yüksekovalı ailenin evinin etrafı gölete döndü, kapı yerine pencereyi kullanıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve eriyen kar sularıyla birlikte evinin etrafı gölete dönen vatandaş destek bekliyor.

Günlerdir yağan yağışlarla birlikte ilçedeki birçok ev sular altında kaldı. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 kişilik Dağdeviren ailesinin evi de eriyen kar suları ve yağışlarla birlikte etrafı gölete döndü. Kışlık yakacakları da sular altında kalan Dağdeviren ailesi, evlerinin zarar görmemesi için yetkililerden destek bekmiyor.

Evinin etrafının gölete döndüğünü belirten ev sahibi Resul Dağdeviren, "4 gün önce başlayan yağışlarla mahallemiz tamamen su altında kaldı. Benim evimin etrafı tamamen sularla çevrilmiş. Evimin temelinin zarar görmemesi için yetkililerden acilen yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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