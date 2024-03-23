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Yüksekova'da sağanak nedeniyle bir çok nokta sular altında kaldı

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Yüksekova'da sağanak nedeniyle bir çok nokta sular altında kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce başlayan sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bir çok noktasında evler sular altında kaldı.

Hakkari ve ilçelerinde 6 gün önce başlayan yoğun yağışlar sonrası bölgede bir çok noktada sel felaketi yaşanırken ve çok sayıda ev sular altında kaldı. Bununla beraber ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde yaşanan sağanak yağışlar ve eriyen karlar nedeniyle evler tamamen sular içinde kaldı.

"Günlerdir sularla mücadele ediyoruz"

Evlerinde mağdur olduklarını belirten mahalle sakini Selim Salar, "Kaç gündür yoğun yağış. Her sene olduğu gibi bu sende de mahalle sular altında kaldı. Günlerdir devam yağışlar nedeniyle mahallemizdeki tüm evler su içinde kalarak zor günler geçiyoruz. Günlerdir sularla mücadele ediyoruz. Biran önce yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"Evlerimiz sular içinde"

Yetkililerin mahalleye acil el atmasını isteyen Nayif Salar, "Her sene aynı durumu yaşıyoruz. Bu sene de aynı durumu yaşıyoruz. Yağışlar nedeniyle evlerimiz sular altında kalmış durumda. Çocuklarımız evde mahsur kalmışlar. Yetkililer biran önce bu duruma el atıp suya çare bulsunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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