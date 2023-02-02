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Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

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Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran yoğun kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran yoğun kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Yüksekova'da 4 gündür aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Son günlerde özellikle Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Yüksekova ve köylerinde kar etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde ani bastıran yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürünürken, Cengiz Topel Caddesi ile İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı. Öte yandan, Yüksekova Karayolları 117. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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