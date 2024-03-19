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Yüksekova'da dere taştı: Ahırları su bastı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında yer alan Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında etkili olan sağanak nedeniyle Hirmin Deresi'nin taşması sonucu 4 ahır su altında kaldı.

Yüksekova'da dere taştı: Ahırları su bastı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında yer alan Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında etkili olan sağanak nedeniyle Hirmin Deresi'nin taşması sonucu 4 ahır su altında kaldı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında dünden beri etkili olan yağışlar nedeniyle köyün içerisinde geçen dere taştı. Durumun haber verilmesi üzerine ilçe özel idaresi ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Ekipler taşan derenin önüne set çekerek suyun yönünü değiştirmeye çalışıyor.

Köylüler de ahırlarda bulunan hayvanlarını çıkararak güvenli yerlere götürmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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