Yükseköğretim Kurulu'ndan Uluslararası Öğrenci Programı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uluslararası öğrencilerin iş dünyasıyla entegrasyonunu sağlamak ve Güney Marmara'nın ticari kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan BANÜ ELÇİ Programı'nın, bölgesel düzeyde genişletilerek "Güney Marmara Küresel Ufuk Programı" haline getirildiğini duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar, uluslararası öğrencilerin aynı zamanda Türkiye'nin kültür ve ticaret elçileri olduğunu belirtti.

YÖK, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen BANÜ ELÇİ Programı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, proje ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Proje ile uluslararası öğrenciler iş dünyasıyla buluşacak, Marmara Bölgesi'nin ticari kapasitesi harekete geçirilecek. Proje ile uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında da Türkiye ile bağlarını sürdürmeleri ve iş birliği köprüleri kurmaları amaçlanıyor.

Projenin ilk aşamasında 223 uluslararası öğrenci arasından seçilen 50 gönüllü öğrenci, kariyer geliştirme eğitimlerine katılarak, özgeçmiş hazırlama, iş dünyasıyla temas kurma, kültürler arası iletişim gibi alanlarda deneyim kazandı. Uluslararası ticaret, pazar analizi, dijital yetkinlikler gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim süreci içeren proje yalnızca bölgesel kalkınmaya değil aynı zamanda Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonuna da katkı sağlamayı hedefliyor.

Program kapsamında öğrenci buluşmaları, sanayi ve ticaret odalarıyla iş birlikleri, uluslararası firmalarla bağlantılar, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar ve ülkelerin ataşelikleriyle buluşmalar da gerçekleştiriliyor. Program ayrıca öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak seminerler, uygulamalı staj imkanları ve uluslararası iş ağı oluşturma fırsatları da sunuyor."

Özvar: "Ülkelerine döndüklerinde çok önemli roller üstleniyorlar"

YÖK Başkanı Erol Özvar, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin aynı zamanda kültür ve ticaret elçileri olduğunu belirterek, Türk üniversitelerinden mezun olan uluslararası öğrencileri gördüklerinde her zaman gurur duyduklarını ifade etti. Özvar, "Ülkelerine döndüklerinde genellikle çok önemli roller üstleniyorlar ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendiriyorlar. Türkiye'de edindikleri bilgiler sayesinde, ülkelerimiz arasında kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda çok daha etkili işbirlikleri kurulmasına katkı sağlıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz da projeye ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası öğrenciler arasından geleceğin girişimcilerinin çıkacağına inandıklarını belirterek, "Firmalar uluslararası öğrencilerle tanışacak, iş bağlantılarını ve tecrübelerini öğrencilere aktaracak, kültürel ve iktisadi etkileşim gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Programda yer alan öğrencilerden Stanford Nyemba, Shakhlo Rakhimova, Shakhrizoda Abdurakhimova ve Omaima Shabaan da aldıkları eğitimlerin ve program kapsamında firmalarla bir araya gelmenin gelecekteki kariyerleri için çok önemli olduğuna işaret etti. Öğrenciler, Türkiye'de edindikleri dostlukların ve iş dünyası tecrübelerinin hayat boyunca kendilerine eşlik edeceklerini ifade etti.