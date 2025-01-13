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Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı

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TCDD Taşımacılık AŞ, Yüksek Hızlı Tren ve diğer tren bilet tarifelerine 13 Ocak 2025 itibarıyla zam yaptığını duyurdu. Ankara-İstanbul seferinde bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye çıkarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, zam oranını eleştirerek iktidarın zam fırtınası başlattığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldı. Yeni tarife ile Ankara- İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL'ye çıktı.

YENİ TARİFE BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TCDD Taşımacılık AŞ, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.

Yeni tarife ile; Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya güzergahı 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 TL'den 390 TL'ye çıktı.

Yüksek Hızlı Tren Bilet Tarifelerine Zam Yapıldı

DENİZ YAVUZYILMAZ: AK PARTİ'NİN ZAM FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Tarife artışına sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı: AK Parti'nin zam fırtınası devam ediyor! 13 Ocak 2025 itibariyle Yüksek Hızlı Tren bilet ücretlerine devasa zam yapıldı. Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 44,4! Ankara-Konya güzergahı 250 TL'den 360 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 44! Ankara-Eskisehir güzergahı 280 TL'den 390 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 39! TCDD Taşımacılık A.Ş. dalga geçer gibi yaptığı açıklamada; Bilet fiyatlarına enflasyonun altında zam yaptıklarını duyurdu ve yüzde 44,4'e varan zamlar yaptı. Oysa yeni yılda memur ve emeklisine yüzde 11, SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 15, asgari ücretliye yüzde 30 maaş artışı yapıldı. Bunun adı göz göre göre vatandaşı enflasyonun altında ezmektir.

Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemre can:

akp türkiyeyi batırdın ekonomi iflas ettii

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