YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara yönelik "YTB Türkçe Ödülleri" yarışması - Haberler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türk Diasporası içerisinde yazın alanındaki yetenekleri keşfetmek amacıyla "YTB Türkçe Ödülleri" yarışmasını düzenliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Haziran olarak belirlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurt dışında yaşayan vatandaşların anadilleri olan Türkçe konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini attırmaları amacıyla "YTB Türkçe Ödülleri" yarışması düzenliyor. Yarışma aynı zamanda vatandaşların Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımlar ortaya koymasını da teşvik ediyor. Program Türkçenin; doğru, düzgün, güzel ve yaygın bir şekilde kullanılması hedefiyle ayrı kategorilerde ilan ediliyor.

"Çocuk Edebiyatı" alanı

Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen yarışmada; deneme, öykü, şiir, ilk kitap alanlarına ek olarak diaspora çocuk edebiyatı türüne de yer veriliyor. Toplamda beş kategoride düzenlenecek yarışmada her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak. Seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi, özgünlük, başvuru yapılan kategorinin şekli ve teknik özelliklerine asgari düzeyde uygunluk ile üslup olacak. Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyat üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması da değerlendirme açısından önem taşıyor.

Son başvuru tarihi 30 Haziran

Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi. Adaylar yarışma başvurusunu ise "obys.ytb.gov.tr" adresinden yapacak. Başvuru için istenen evraklar ise adreste yer alan ilgili bölümlerde bulunuyor. Yarışmayı kazananların ilanı ise 1 Eylül tarihinde yapılacak. Yarışmaya ilişkin, özgeçmiş şablonu ve şartnameler de obys.ytb.gov.tr adresinden indiriliyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel