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YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD Başkanlık Seçimleri'ni Gözlemledi

YSK Başkanı Ahmet Yener, ABD Başkanlık Seçimleri'ni Gözlemledi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD'deki 2024 Başkanlık Seçimleri'ni gözlemlemek üzere bulunduğu Washington'da seçimlerin rahat ve demokratik olduğunu belirtti. Elektronik oylama sistemi ve seçim noktalarındaki işlemler hakkında bilgi aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD'de yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri'ni gözlemlemek üzere bulunduğu Washington'da, seçimlerin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini söyleyerek, elektronik oylama sistemine ilişkin gözlemlerde bulunduklarını belirtti.

Washington'da, AA muhabirinin sorularını cevaplayan Yener, ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 Kasım'dan bu yana ABD'de olduklarını, 4 Kasım'da komisyonlar tarafından ABD'deki seçim sistemine ilişkin ayrıntılı bir sunum ve bilgilendirme gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçim noktalarını gezdiklerini aktaran Yener, "Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz." dedi.

Yener, gözlemde bulundukları okullarda görevlilerin kendilerine seçim sisteminin nasıl olduğunu, oy verme işlemlerinin hangi aşamalarda gerçekleştirildiğini ayrıntılı şekilde izah ettiklerini dile getirdi.

YSK olarak ilk kez ABD seçimlerini kendisi ve YSK Üyesi Ali Ürker ile gözlemlediklerini belirten Yener, "Biz buradaki gözlemlerimizi Türkiye'ye döndükten sonra kurulumuzda değerlendirilip ABD'deki seçim sistemlerinin bizdeki seçim sistemine yansıması ne olur değerlendirmesinde bulunacağız." diye konuştu.

?YSK düzenli olarak dünyanın farklı ülkelerindeki seçim sistemlerini inceliyor

Yener, dünyanın değişik yerlerinde seçimleri gözlemlediklerini hatırlatarak, 2024'te Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Venezuela ve Rusya gibi ülkelerde seçim gözlemlerinde bulunulduğunu vurguladı.

Kazakistan, Kolombiya, Güney Kore ve Polonya'da düzenlenen uluslararası sempozyumlara iştirak edildiğini aktaran Yener, buralardan edinilen tecrübelerin ve Türkiye'nin seçim sistemine benzer ve farklı yönlerin değerlendirilerek Türkiye'deki seçim sisteminin "daha ileri" bir noktaya taşınmasının çabası içinde olunduğuna işaret etti.

Yener, özellikle ABD'de elektronik oylama sisteminin nasıl gerçekleştiğini bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını söyleyerek, ABD'de posta yoluyla da oy kullanıldığını aktardı.

Bu yöntemlerin hepsinin değerlendirileceğini ve uyarlanabilecek yönlerinin değerlendirmesini Türkiye'de yapacaklarını ifade eden Yener, şu ana kadar ABD seçimlerinin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini bildirdi.

Ysk Başkanı Yener, sonuçların ABD'ye ve tüm dünyaya hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var. Buradan edindiğimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seçim sistemiyle ilgili dünyanın değişik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona göre Türkiye koşullarına uygun olanın ne olduğunu değerlendireceğiz. Tabii son nokta, bu konuda yasal düzenleme gerektiren bir husus. Biz sadece kurum olarak buna ilişkin ön çalışmalarımızı yapacağız. Takdir nihayetinde parlamentonundur."

ABD başkanlık seçimlerini izlemek için Washington'da bulunan gözlemci heyetinde, Türk YSK yetkililerinin yanı sıra Ukrayna, Hırvatistan, Kazakistan ve Özbekistan seçim kurulu temsilcileri de bulunuyor.

Kaynak: AA / Can Hasasu - Güncel
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