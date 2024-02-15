Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi

Güncelleme:

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür bulundu.

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ele geçirildi, bur şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.

Şüpheli N.Ö'nün bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 72 sikke, 28 obje, 8 yüzük ve mühür ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Akdağmadeni Yozgat Suç Operasyon Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title