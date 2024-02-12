Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kazı malzemeleriyle L.H, S.M, V.A. ve S.D'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.