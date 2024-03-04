Yozgat'ta Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı ve çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ta evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, Aydıncık ilçesinde M.Ş'nin evinden mutfak ve çeşitli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler Ü.A, H.Y. ve Y.E.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.