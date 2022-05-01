Yozgat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Yozgat'ta Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak, tüm dünya emekçileriyle 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.

Hak-İş olarak, 1 Mayıs'ta bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmayı yinelemek için meydanda olduklarını belirten Zararsız, "Biliyoruz ki dünyamız bir, derdimiz, kederimiz, mutluluğumuz bir. Ülkemizin bütünlüğü, birliği, beraberliği, mağdur ve mazlumların şefkatli eli olmak için bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." dedi.

Hak-İş olarak istihdam oluşturacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ettiklerini aktaran Zararsız, şunları kaydetti:

"Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz. Tüm dünyada yeni bir sendikal düzenin inşası için sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz."