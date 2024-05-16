Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Madımak Şenliği düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından Madımak Şenliği düzenlendi, el emeği ürünleri sergisi açıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin 2 gün süreceğini söyledi.

Madımağın, kentin yemek kültüründe ayrı yeri olduğunu vurgulayan Ekinci, "Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz şenliğe vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi, bizleri fazlasıyla memnun etmişti. Bu yıl ikincisini düzenledik. İstiyoruz ki Sorgun mutfağının vazgeçilmezi olan madımağı herkes duysun, kimse bu lezzetten mahrum kalmasın. Şenliğimizde el emeği ürünlerin sergisi de olacak. Bu şenlikte yan yana olmayı diliyor, bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlara yufka ve madımak yemeği ikram edildi.