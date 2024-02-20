Yozgat'a ikinci sanayi sitesi için resmi prosedürler tamamlandı

Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi Başkanı Akif Demirkaya, kentin ikinci sanayi sitesi için resmi prosedürlerin tamamlandığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2024 yılı yatırım planına alındığını söyledi.

Demirkaya, kooperatif binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çalatlı köyü mevkisinde planlanan ve kent merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Yozgat Sanayi ve Ticaret Merkezi'nin tamamlandığında kent ekonomisine büyük katkısının olacağını belirtti.

Çalışmalara 2018'de başladıklarını ve 450 bin metrekare arsa tahsisinin yapıldığını aktaran Demirkaya, "Yozgat Sanayi Ticaret Merkezi'miz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılı yatırım planına alındı. Kooperatif olarak şu an üst yapı proje çalışmalarımız sürüyor ve kısa sürede tamamlanacak." dedi.

Demirkaya, projenin iki etaptan oluştuğunu anlatarak, "Orta ölçekte imalat servisine yönelik bir sanayi sitesi olacak. Birinci etapta 154 iş yerimiz var. Bu iş yerlerimiz 250-400 ve 800 metrekare şeklinde yapılacak. İş yerinin yüksekliği ise 7 ve 8 metre olacak. Toplamda 500 iş yeri yapma iznimiz var. Birinci etabın ihalesini yaptıktan sonra ikinci etap çalışmaları başlayacak. Ödemeler ise inşaat bitene kadar yüzde 30'u, inşaat tamamlandıktan sonra da kalan kısım 15 yılda ödenecek." diye konuştu.

Demirkaya, Yozgat Ticaret Merkezi'nin planlanmasında ve sürecin takip edilmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.