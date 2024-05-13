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YÖK Başkanı Samsun Valisi ile Görüştü

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile görüştü. Özvar, Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörleriyle birlikte Valilikte bulunan Vali Tavlı ile bir süre görüştü. Özvar, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen 'Spor Dostu Kampüs' projesinin tanıtım toplantısına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile görüştü.

Kentteki programları kapsamında Valiliğe gelen Özvar, Vali Orhan Tavlı tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan YÖK Başkanı Özvar, daha sonra makamında Vali Tavlı ile bir süre görüştü.

Özvar'a ziyaretinde Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın eşlik etti.

Prof. Dr. Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Spor Dostu Kampüs" projesinin tanıtım toplantısına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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