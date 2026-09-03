YÖK'ten İşletmede Mesleki Eğitim Hamlesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "İşletmede Mesleki Eğitim Modeli sayesinde öğrencilerimiz henüz öğrenimleri devam ederken üretim disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü, çalışma hayatının işleyişini tecrübe etme fırsatı bulacaklar. İşletmeler ise gelecekte istihdam edebilecekleri öğrencileri yakından tanıma imkanına kavuşacaklar." dedi.

Özvar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"nda, yükseköğretim sistemi ve sektörler arasında Türkiye'nin geleceğine dair ortak vizyonu ortaya koyan bu protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yükseköğretimin yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olmaktan çıktığını, ülkelerin beşeri sermayesini geliştiren, üretim yapısındaki dönüşümü destekleyen ve rekabet gücünü etkileyen stratejik bir konuma eriştiğini vurgulayan Özvar, "Bu nedenle yükseköğretim politikalarının mevcut ihtiyaçlara cevap vermenin yanında ekonomik ve teknolojik değişimleri, buna bağlı olarak ortaya çıkacak yeni iş gücü taleplerini de öngörmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak son yıllarda sistemimizi bu bakış açısıyla yeniden şekillendiriyor, nicelik odaklı büyüme anlayışını geride bırakarak niteliği esas alan kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütüyoruz." diye konuştu.

Özvar, üniversitelerin başarısını yalnızca öğrenci ve mezun sayılarıyla ölçmediklerine değinerek, mezunların yetkinliklerinin iş gücü piyasasına uyumu, sektörlerin beklentilerine cevap verme düzeyleri ve ülkenin kalkınmasına sundukları katkıyı birlikte değerlendirdiklerini, bu kapsamda üniversite-sektör işbirliğini sistemin işleyişi bakımından yapısal bir gereklilik olarak gördüklerini ifade etti.

Hedeflerinin yükseköğretimin yetiştirdiği insan kaynağı ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu beceriler arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir uyum inşa etmek olduğunu anlatan Özvar, "Son yıllarda uygulamaya koyduğumuz politikalar bu hedef etrafında şekillenmektedir. Kıymetli katılımcılar, Muhterem Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 25 yılda yükseköğretim altyapımıza çok büyük yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlar neticesinde bugün küresel ölçekte rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahibiz. Yükseköğretime erişimin genişletilmesinde önemli bir aşama kaydedilmiş olması önceliğin artık nicelikten niteliğe yönelmesini mümkün kılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Staj uygulamalarını eğitim sürecinin bütünleyici unsuruna dönüştürüyoruz"

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak kontenjan planlamasını veriye dayalı, rasyonel ve sektörlerin ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşımla yaptıklarını, istihdam imkanı kalmayan veya sektörlerle bağı zayıflayan programların kontenjanlarını düşürdüklerini, bazılarını dönüştürüp ihtiyaç kalmayanları kapattıklarını, buna karşılık yapay zeka, dijital teknolojiler, ileri üretim sistemleri, yeşil dönüşüm, enerji, tarım teknolojileri ve sağlık gibi stratejik alanlardaki yeni programları desteklediklerini kaydetti.

Uzun yıllardır sürdürülen klasik staj uygulamalarının öğrencilerin mesleki gelişimini destekleme ve sektörlerin beklentilerini karşılama bakımından artık yeterli olmadığını dile getiren Özvar, şöyle devam etti:

"Staj uygulamalarının kısa süreli ve sınırlı bir deneyim olmaktan çıkararak eğitim sürecinin bütünleyici bir unsuruna dönüştürüyoruz. Meslek yüksekokullarında ve lisans programlarında öğrencilerimizin bir veya iki dönem boyunca doğrudan çalışma hayatının içinde bulunmalarını hedefliyoruz. Burada hedeflenen klasik anlamda uzatılmış bir staj değildir. Aksine kredilendirilen, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulan ve akademik açıdan düzenli biçimde izlenen yapılandırılmış bir eğitim sürecidir. Bu yapının uygulamadan ortak standartlara kavuşması amacıyla işletmede mesleki eğitim usul ve esaslarını da yayımlamış bulunmaktayız. Böylece ön lisans ve lisans programlarında en az bir yarı yıl süreyle yürütülecek işletmede mesleki eğitimin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesiyle üniversitelerin, işletmelerin sorumlu öğretim elemanlarının ve öğrencilerin görev ve yükümlülüklerini açık bir çerçeveye kavuşturmuş olduk."

Özvar, teorik bilginin gerçek iş ortamında beceriye dönüşmesini güvence altına alıp, öğrencilerin akademik rehberlik ve eğitici personel desteğiyle izlenmesini sağlayacaklarını belirterek, "Kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda ölçülmesini fevkalade önemi buluyoruz. Aynı zamanda üniversite sektör işbirliğini geçici uygulamalardan çıkararak kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya da bu vesileyle kavuşturmuş oluyoruz. İşletmede Mesleki Eğitim Modeli sayesinde öğrencilerimiz henüz öğrenimleri devam ederken üretim disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü, çalışma hayatının işleyişini tecrübe etme fırsatı bulacaklar. İşletmeler ise gelecekte istihdam edebilecekleri öğrencileri yakından tanıma imkanına kavuşacaklar. Yani bir öğrenciyi 20 gün tanımak var, asgari 4 ay tanımak var. Arada böylesine ciddi bir farktan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uygulamanın ilk aşaması 120 bin öğrenciyi kapsıyor"

Özvar, kapsamlı dönüşümü sağlıklı biçimde hayata geçirmek amacıyla Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde pilot uygulamayı başlattıklarını bildirerek, ilk aşamanın Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsadığını kaydetti.

Pilot uygulamanın yalnızca üniversiteler ile işletmeler arasındaki bir çalışma olmadığına işaret eden Özvar, sürecin çok sayıda bakanlık, kamu kurumu, meslek kuruluşu ve sektör temsilcisinin katılımıyla yürütüldüğünü, Yükseköğretim Kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokolün de üniversite-sektör işbirliğinin daha sağlam, gerçekçi ve verimli bir zemine taşınması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özvar, eğitim programlarının yalnızca akademik bakış açısıyla hazırlanmasını yeterli görmediklerine dikkati çekerek, programların sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler dikkate alınarak tasarlanmasını ve sektör temsilcilerinin program geliştirme süreçlerine etkin biçimde katılmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.

Sektör temsilcilerini müfredat geliştirmeye davet eden Özvar, "Kocaeli'de sanayi ve hizmetler sektöründe önemli hizmetler gerçekleştiren iş insanlarımıza buradan sesleniyorum. Gelin meslek yüksekokullarımızdaki müfredatı hep birlikte belirleyelim. Sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikler konusunda bizlere lütfen bilgi ve tecrübelerinizle destek olun. Biz de sizden aldığımız bilgilerle, bu verilerle müfredatlarımızı yenileyelim. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak sektör temsilcileriyle, meslek yüksekokullarımızın, hatta fakültelerimizin programlarını birlikte istişare etmeye hazır olduğumuzu hatta bir kısım illerimizle sektör temsilcilerimizle üniversitelerimizin meslek yüksekokulları ve onların programlarını birlikte tasarladığımızı buradan Kocaeli sakinlerine de duyurmayı arzu ediyorum. Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimizin sizlerle işbirliğine hazır olduğunu bu vesileyle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Özvar, işletmede mesleki eğitimi desteklemek amacıyla İstanbul Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odalarıyla işbirliği protokolleri imzaladıklarını aktararak, Kocaeli'de imzalanacak protokolle üniversiteler ile sanayi ve ticaret dünyası arasında sürdürülebilir işbirliği kurulmasını, işletmede mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasını, eğitim programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre güncellenmesini, yeni programlar açılmasını, ders içeriklerinin sektör temsilcileriyle zenginleştirilmesini ve öğrencilerin işletmelerde eğitici personel tarafından desteklenmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katıcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer de katılımcılara hitap etti.

Daha sonra YÖK Başkanı Özvar, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu ve KOTO Meclis Başkanı Gezer işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokolle, öğrencilerin teorik eğitimlerini iş dünyasının uygulama deneyimiyle bütünleştirmelerine olanak sağlayan İşletmede Mesleki Eğitim (3+1) Modeli'nin Kocaeli'de daha etkin ve yaygın biçimde uygulanması hedefleniyor.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, akademisyenler ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA