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YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi için Azerbaycan'a ziyarette bulundu

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı ile görüşülerek üniversitenin yerleşkesi ve eğitim programları hakkında çalışmalar yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kurulması planlanan Türkiye- Azerbaycan Üniversitesine ilişkin çalışmalar için Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Özvar ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşıyacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin yerleşkesinin tespiti, kurulacak fakülteler, eğitim öğretim programlarının altyapısının hazırlanması hususlarında çalışma yapıldı.

Özvar'a, ziyaretinde YÖK Başkanvekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile bazı üniversite rektörleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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