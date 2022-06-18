YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı Öğrencilerin sınav binalarına alınması Ailelerin bina çevresinde beklemesi KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) uygulanacağı 1. oturumu yapıldı. Öğrencilerin sınav binalarına alınması Ailelerin bina çevresinde beklemesi KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) uygulanacağı 1. oturumu yapıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde sınava giren öğrenciler kimlik, sınav giriş belgeleri ve güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. AA / Serkan Güner - Güncel Kırşehir TYT Güncel Haberler

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