YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA - Serkan Güner - Güncel
 - Güncelleme:

Öğrencilerin sınav binalarına alınması Ailelerin bina çevresinde beklemesi KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) uygulanacağı 1. oturumu yapıldı.

Öğrencilerin sınav binalarına alınması

Ailelerin bina çevresinde beklemesi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) uygulanacağı 1. oturumu yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde sınava giren öğrenciler kimlik, sınav giriş belgeleri ve güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir TYT Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title