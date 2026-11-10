Yılmaz, COP31'de Fildişi Sahili heyetiyle işbirliğini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tiemoko Meyliet ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde başta enerji, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim ve dijitalleşme olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğimizi geliştirme imkanlarını ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çabalarımızı değerlendirdik. Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrara önemli katkılar sunan Fildişi Sahili ile ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Mevkidaşım Sayın Tiemoko Meyliet ve heyetine teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşme öncesinde, COP31 alanını gezerek, konuk ülkelerin stantlarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA