Yıllardır baraja atılan çöpler nedeniyle başları dertte

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Köprübaşı Mahallesi sakinlerinin başı Torul Baraj Gölüne atılan çöpler nedeniyle dertte. Mahalle sakinleri vatandaşların su kaynaklarına çöp atmamalarını söyleyerek, yetkililerden çözüm istiyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve enerji üretimi amacıyla kurulan Torul Baraj Gölü kıyısında bulunan Köprübaşı Mahallesi, baraj gölüne bilinçsiz kişilerce atılan atıklar nedeniyle çöplüğe döndü. Uzun yıllardır baraj gölünün suyunun arttığı dönemde yüzeyde bulunan ve suyun azaldığı dönemde de kıyıya vuran çöpler nedeniyle rahatsızlık duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri çözüm bekliyor. Hayvanların da bulunduğu bölgede sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini aktaran mahalleli, insanların su kaynaklarını kirletmemesi gerektiğini söyledi.

"Hayvanlar bile pis olduğu için buraya inmek istemiyor"

İnsanların su kaynaklarına attıkları çöpler nedeniyle yıllardır bu görüntüyle yaşamak zorunda olduklarını aktaran Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Serkan Atasu, "Burada sular dolunca ve sular çekilince bu pisliği sürekli çekiyoruz, çirkin bir görüntü de oluyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Çevre kirliliği ve pislik, hayvanlar bile pis olduğu için buraya inmek istemiyor rezillik yani başka bir şey değil. Su kaynakları azalıyor, insanlarımızın su kaynaklarına çöp atmamasını istiyoruz" dedi.

"Çöp yiyen koyunum burada öldü"

Hayvancılık yaptığı için hayvanlarının arazide dolaştığını ve çöpler nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Köprübaşı Mahallesi sakini Bahri Baydar, "Dışardan burayı gösteren insanlar diyor ki en pis mahalle burası. Bu pisliğin sebebi Gümüşhane'den ve Torul'dan insanların dereye attığı çöpler. Benim burada arazim var, tavuklarım, ineklerim buzağılarım burada oluyorlar geçenlerde benim bir tane koyunum burada çöp yedi ve öldü. Biz insanların çöp atmamasını istiyoruz. Devletimizin veya belediyenin de pisliğin yukarı gelmemesi için bir çözüm bulmasını istiyoruz tel mi çekiyorlar ne yapıyorlarsa. Vatandaşlardan da çöplerini dereye değil de çöpe atmalarını istiyoruz" diye konuştu.