YHT Biletlerine Yapılan Zamlar Gündemde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yapılan zamlarla ilgili açıklamaları tartışma yarattı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yapılan zamların enflasyonun üzerinde olduğunu belirterek, bakanın yanıtını eleştirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yapılan zamlarla ilgili sorusuna yanıt verdi. Uraloğlu'nun, "Geçmiş yıllarda YHT bilet zamlarına yapılan zamların enflasyonun altında kalması sebebiyle 2023 yılında YHT biletlerine açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde zam yapılmak durumunda kalınmıştır" yanıtını verdiğini aktaran Çakırözer, "Dalga geçiyorlar. Enflasyonu sorduğumuzda yüzde 50'ler, yüzde 60'lardan bahsediyorlar. Ama tren belitlerine yapılan zamların en azı yüzde 140. İki yılda sekiz kez üst üste yapılan zamlarla da tam yüzde 411 artmış oldu. Bakandan bize gelen yanıt, geçmişte yapamadığımız zamları şimdi yapıyoruz' gibi kabul edilemez, skandal, vahim bir yanıt" açıklamasını yaptı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bütçe görüşmeleri sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na; YHT biletlerine yapılan zammın gerekçesini sormuştu. Uraloğlu'nun yanıtını paylaşan Çakırözer'in açıklaması şöyle:

"SON İKİ YILDA SEKİZ KEZ ZAM YAPILDI"

"Yüksek Hızlı Tren biletlerine art arda yapılan zamlar, şehirler arası yolculuk yapan öğrencileri, çalışan kesimi, emekliyi, emekçiyi, dar gelirliyi derinden etkiliyor. YHT biletlerine son iki yılda 8 kez zam yapıldı. 3 Ocak 2022'de 84 lira olan İstanbul-Ankara tren bileti Eylül 2023'te yapılan zamla 430 TL oldu. İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatlarına 2 yılda yüzde 400 üzerinde, son 9 ayda ise yüzde 100 zam yapıldı. Yılın başında 95 lira olan Eskişehir-Ankara YHT bileti ise yüzde 140 zamla 225 lira oldu. Eskişehir-Ankara bilet fiyatlarına 11 ayda yüzde 140 zam yapıldı. Öğrenciye, emekliye, emekçiye, dar gelirliye trene binmek lüks hale geldi.

BAKAN'DAN ZAM GEREKÇESİ: "GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN ZAM, ENFLASYONUN ALTINDA KALDI"

Bakan Uraloğlu, 'Enerji giderleri, bakım giderleri ve personel giderleri gibi işletme maliyetleri ile yatırım giderlerindeki artışların kısman enflasyon artışı üzerinde gerçekleşmesi, YHT setlerinde kullanılan yurt dışı kaynaklı yedek parça fiyatlarının aşırı artması ile geçmiş yıllarda YHT bilet fiyatlarına yapılan zamların enflasyonun altında kalması sebebiyle 2023 yılında YHT biletlerine açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde zam yapılmak durumunda kalınmıştır' dedi.

YHT bilet fiyatları son iki yılda olağanüstü arttı. Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde Bakan Abrülkadir Uraloğlu'na da bunu söyleyip, zamların neden bu kadar yüksek olduğunu sormuştum. Bakandan skandal bir yanıt geldi. Bakan daha önceki yıllarda enflasyon üzerinde zam yapamadığımız için bu yıl enflasyondan daha fazla zam yaptık diyor. Bundan daha skandal, bundan daha vahim yanıt olamaz.

Eskişehir Ankara arasındaki tren seferlerinin ilet ücretleri yılbaşında 95 liraydı şimdi 225 lira. 2 yılda İstanbul-Ankara tren seferlerinin bilet fiyatları tam yüzde 411 lira attı. 85 liraydı, 430 lira oldu. Biz bunu bakana sorduğumuzda da geçmişte yapamadığımız zamları şimdi yapıyoruz diyor. Vatandaşın sırtına yükü yüklemekten zerre çekinmiyorlar. Enflasyonu sorduğunuzda yüzde 50, yüzde 60'lardan bahsediyorlar. Ama işte YHT biletlerine yapılan zamlarda yüzde 140 en azı. 2 yılda 8 kez yapılan üst üste zamlarda ortada."

"GEÇMİŞTE YAPTIĞIMIZ ZAMLARA ENFLASYONU YANSITAMAMIŞTIK, ŞİMDİ BU YIL ENFLASYONDAN DAHA FAZLASINI BU YIL VERDİK' DİYOR"

Çakırözer, ayrıca, tren garında şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'de art arda yapılan zamlardan payını alan, tren bilet ücretleri… Son bir yılda, Ankara ile Eskişehir arasındaki tren bilet ücretleri, yüzde 140 arttı. 95 liraydı ocak ayında, şimdi 225 lira. Son iki yılda 8 kez zam yapıldı. İstanbul-Ankara bilet ücretleri yüzde 411 artırıldı. Meclis'te, Plan Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde, bunları Bakan Abdulkadir Uraloğlu'na rakamlarla açıklayarak sorduk, 'nedir bu zamların sebebi' diye. Skandal bir yanıt geldi. Yazılı yanıt gelmiş Sayın Bakan, diyor ki, 'Geçmişte yaptığımız zamlara enflasyonu yansıtamamıştık, şimdi bu yıl enflasyondan daha fazlasını bu yıl verdik' diyor.

Böyle bir yanıt kabul edilemez. Vatandaşın aklıyla alay ediyorlar. Vatandaşla dalga geçiyorlar. Neymiş, geçmişte enflasyonun altında yapılmış, bilet ücretlerine zamlar; ama şimdi enflasyonun üstünde yapmak zorunda kalmışlar. Bu kabul edilemez. Vatandaşın sırtına yükü yüklemekten kaçınmıyorlar. Enflasyonu sorduğumuzda yüzde 50'ler, yüzde 60'lardan bahsediyorlar. Ama işte tren belitlerine yapılan zamların en azı yüzde 140. İki yılda sekiz kez üst üste yapılan zamlarla da tam yüzde 411 artmış oldu, geçen yılki tren bilet fiyatları. Bakandan bize gelen yanıt, geçmişte yapamadığımız zamları şimdi yapıyoruz' gibi kabul edilemez, skandal, vahim bir yanıt."