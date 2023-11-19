Yetim Vakfı tarafından Afet ve Çocuk Çalıştayı düzenlendi

Yetim Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Afet ve Çocuk Çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştayda, çocukları afetlerden korumanın önündeki engeller ve çözüm yolları ele alındı.

Yetim Vakfı tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Afet ve Çocuk Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çalıştayın açılış konuşmasını yapan vakfın Genel Başkanı Murat Yılmaz, dünyada her beş çocuktan birinin savaş ve kriz bölgelerinde yaşadığını belirtti.

Yılmaz, her çocuğun özgür bir dünyada yaşam hakkını elinden alan engelleri birlikte kaldırmak gerektiğini vurguladı.

Dünyada her yıl on binlerce çocuğun deprem, yangın, sel, tsunami gibi doğal afetler, kuraklık ve salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Sadece doğa şartlarına bağlı değil bugün Filistin'de olduğu gibi emperyalizmin kol gezdiği bütün coğrafyalarda insan eliyle ortaya çıkan savaşlar, çatışmalar ve insani krizler en çok çocukları mağdur ediyor. Yeteri kadar tedbir alınmadığı için geleceğimiz olan milyonlarca çocuk yetim ve öksüz kalıyor. Korumasız kalan çocuklar çeşitli suç şebekelerinin hedefi haline gelerek organ ve fuhuş mafyaları, dilencilik şebekeleri ve savaş ağalarının elinde kaybolup gidiyor."

"Afetlere karşı hazırlıklı olmayız"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de afetlere ve afet sonrasına hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirerek, "Bu samimi gayretin ve çalışmaların bereketini göreceğiz. Bizler belediye olarak iyilik yolunda adım atan bütün STK'lerimizin sonuna kadar yanındayız. Doğal afetlerin fiziksel, sosyal ve ruhsal boyutları bütün detaylarıyla düşünülmüş olan Afet ve Çocuk Çalıştayı için Yetim Vakfına özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

"Savaş depremden daha kötü"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ise "Depremde ilk günden itibaren çocuk cesetleri topladım. Her seferinde, her cesede dokunduğumda gözyaşlarımı tutamazdım. Alışamadım ama savaş depremden daha kötü. Deprem bir kere oluyor, savaşta sürekli bomba atılıyor. Şu anda Gazze'de yıkılan binaların sayısı 6 Şubat depreminde yıkılan binalarının iki katı. Zannediyorum ki dünya tarihinin en kara günlerini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuklar adına söz alan 12 yaşındaki Etiyopyalı Adil Habeşi dünyaya seslenerek, şunları kaydetti:

"Milyonlarca çocuk doğal afetlerde ve savaşlarda ailesini kaybetmiş durumda, hayata tutunmaya çalışıyor. Dünyada; evleri yıkılan, okullarına gidemeyen, karnını doyuramayan birçok kardeşim var. Onlar için bir şeyler yapmamız lazım. Onlar bizden yardım bekliyor. Hepsinden önce Filistin'de zor günler yaşayan benim yaşımdaki çocukların yani kardeşlerimin başına gelen savaşa 'dur' demeliyiz. "

Alanında uzman 77 akademisyen, STK yöneticileri ve aktivistlerin katıldığı çalıştayda, 4 ayrı komisyonda çocukları afetlerden korumanın önündeki engeller ve çözüm yolları masaya yatırılılıyor.