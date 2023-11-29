Yeşilyurt Belediyesi, depremzede ailelere Hollanda'dan yardım paketleri gönderdi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 'asrın felaketi' büyük depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar depremzede ailelerin yanında olan Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına kurulan konteyner kentlerde kalan vatandaşlara yönelik yardım ve destek organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Kentsel Gelişim Derneği arasındaki işbirliği neticesinde, Hollanda'daki yardımsever ve gönüllü kuruluşların ortak projesi olan 'Hollanda Cordaid' Destekli Yardım Projesi kapsamında hazırlanıp Yeşilyurt Belediyesine gönderilen yardım paketleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da katıldığı programla, Kadiruşağı Mahallesindeki Konteyner Kentte kalan depremzede ailelere teslim edildi.

Kadiruşağı Konteyner Kentteki 150 ailenin yanı sıra Kadiruşağı Mahallesinin kırsal bölgelerinde yaşayan vatandaşlara da gönderilen yardım paketlerinde, gıda kolisi, ışıldak, battaniye, mutfak tüpü, su bidonu, leğen ve çöp kovası bulunuyor.

Yeşilyurt'un 35 farklı noktasında 55 bine yakın ailenin ikamet ettiği Konteyner Kentlerle yakından ilgilendiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 kente yardımlarını sürdüren yurt içi ve yurt dışındaki tüm yardım kuruluşlarına ve yardımseverlere teşekkürlerini sundu.

'Hollanda Cordaid' Destekli Yardım Projesi kapsamında hazırlanıp, Yeşilyurt Belediyesine gönderilen yardım paketlerini depremzede ailelere teslim etmeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AR-GE Müdürlüğümüzün girişimleri, Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve Kentsel Gelişim Derneğinin de katkılarıyla 'Hollanda Cordaid' Destekli Yardım Projesinden temin edilen yardım paketlerini şehrimizin muhtelif bölgelerinde kurulan konteyner kentlerde kalan ailelerine dağıtmaya devam ediyoruz. Hollanda'daki yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan ve içerisinde gıda kolisi, ışıldak, battaniye, mutfak tüpü, su bidonu, leğen ve çöp kovasının bulunduğu yardım paketlerini Kadiruşağı Mahallesindeki Konteyner Kentte kalan ailelerin yanı sıra Kadiruşağı'nın muhtelif bölgelerinde ikamet eden vatandaşlarımıza teslim ettik. Hollanda'daki yardım kuruluşlarının yanı sıra paketlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada önemli olan paylaşmaktır, dayanışmadır. Zor günlerde insanların birbirine yardım etmesi ve elinde ki paylaşması çok değerli ve kıymetlidir. Yaşanılan deprem felaketlerinden sonra yurt içi ve yurt dışından gönderilen yardım paketlerinin dağıtılmasında etkin bir rol üstleniyoruz. Belediye olarak bir yandan şehrimizin imar ve inşa sürecine tüm imkanlarımızla katkı sunarken diğer taraftan depremde evleri ağır hasar alıp ya da yıkılması neticesinde konteyner kentlerde ikamet eden depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması bizim öncelikli görevimizdir. Yurt içi ve yurt dışında ki yardımseverlerimizin gönderdiği yardım kolilerinin planlı ve sistemli bir şekilde depremzedelere ulaştırılmasına özen gösteriyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve konteyner kent sakinlerimizin taleplerinin yerine getirilmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Bugünde Hollanda'dan gönderilen yardım paketlerini Kadiruşağı Mahallesindeki depremzede ailelerimizle buluşturduk. Bu tür destek ve katkılarla ailelerimizin elinden tutmaya, onların hayatını azda olsa kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bizlerden dua ve desteklerini eksik etmeyen Kadiruşağı mahallemizin değerli sakinlerine teşekkür ediyorum. Deprem yaralarını el birliğiyle saracağız, bu zor günler inşallah geride kalacak. Rabbim bu tür afetlerden hepimizi muhafaza etsin. Şehrimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Bu zorlu günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan yardımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA