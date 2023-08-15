Yeşilay'ın "Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa" projesinin açılışı yapıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi tarafından yazılan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen "Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi tarafından yazılan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen "Hayat Senin, Sağlıklı Yaşa" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Van Yeşilay Şubesi tarafından hazırlanan Erasmus Plus Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği programı kapsamında bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Büke, " Ürdün'den gelen Yeşilaycı gençlerimiz hoş geldiniz. Bir asra aşkın çalışmalarına devam eden Yeşilay'ımızın bağımlılıktan uzak sağlıklı nesiller mücadelesinde "hayat senin, sağlıklı yaşa" projemize katılım sağlayan herkesin, kendi şehir ve ülkelerine döndüğünde Yeşilay'ı temsil etmeleri bizler için çok kıymetli ve çok değerli. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Yeşilay'ın bölgedeki çalışmaları hakkında ilgili bilgi veren Yeşilay Van Koordinatörü Hakan Durgu ise " Ürdün'den 11 katılımcımız dün geldiler. Yarın da 4 katılımcımızın katılımıyla süreci başlatmış olacağız. Bu yıl 2 projemiz kabul edildi. İlkini geçen ay tamamladık. Bu 2. projemiz. Bu kez ev sahibi biz olduk. Ukrayna'dan 5 gönüllümüz gelecekti oradaki mevcut durumdan kaynaklı gelemediler. Ürdün'den 15 kişilik ekibimizi misafir ediyoruz. Bir kültürel değişim aslında yaşanıyor. Farklı ülkeler geliyor ülkemizin güzelliklerini görüyorlar. Bu güzellikleri de inşallah 9 gün boyunca görme fırsatları olacak." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Reem Haddad ise gönüllülerle Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.