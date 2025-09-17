Yeşilay Edirne Bisiklet Topluluğu Kuzey Makedonya Bisiklet Turu'na Devam Ediyor

Yeşilay Edirne Bisiklet Topluluğu üyelerinin Kuzey Makedonya Bisiklet Turu sürüyor.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, topluluk üyelerinin 12 Eylül'de başladığı tur 9 gün sürecek.

Bisikletçiler Üsküp'ten başladıkları turlarında Manastır'a ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, tur boyunca Osmanlı mirası tarihi alanların ziyaret edildiğini ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Turun sorunsuz bir şekilde sürdüğünü aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Evlad-ı Fatihan Balkan topraklarında ecdadımızın ne kadar basiretli ve fedakarca yatırımlar ile hizmetler yaptığı yapılan tur boyunca yerinde müşahede ettik. Kuzey Makedonya bisiklet turu için çok zevkli olduğu kadar, yüksek dağlara tırmanış yapıldığından dolayı bir o kadar da meşakkatli. Topluluk olarak ekimiz ile birlikte biraz mola verdikten sonra Pirlepe şehri istikametine doğru devam edeceğiz. Bizlere destek olan, sosyal medya üzerinden tur yorumlarını soran takipçilerimize ayrıca teşekkür ederiz."