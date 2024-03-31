Yerli ve yabancı gazeteciler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni basın izleme merkezlerinde takip ediyor

Yerli ve yabancı gazeteciler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy sayım sürecini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan basın izleme merkezlerinde takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni takip eden ulusal ve uluslararası basın mensuplarının gelişmelere sağlıklı ve hızlı ulaşması için Ankara ve İstanbul'da basın izleme merkezleri oluşturdu.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının, gün içindeki gelişmeler ile sandıklar kapandıktan sonra oy sayım sürecini takip etmesi için açılan merkezlerde, haber kanallarının yayınları dijital ekrana yansıtılıyor.

Basın merkezlerinde seçim sonuçlarına dair veriler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından sağlanıyor. Basın mensuplarına seçim sonuçlarını anlık takip etme imkanının yanı sıra teknik altyapı, simultane tercüme ve canlı yayın olanağı veriliyor.

Öte yandan, merkezlerde, Türkiye'nin geçmişten bugüne çok partili siyasi hayatı, demokrasi ve seçim tecrübeleri, seçim kampanyalarına ilişkin fotoğraf ve görüntüleri içeren "Türkiye'nin Seçim Tarihi ve Demokrasi Tecrübesi" temalı sergi de izlenime sunuluyor.