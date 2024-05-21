Yeniden Refah Partisi'nden Anayasa ve Ekonomi Açıklamaları

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yeni anayasa konusunda somutlaşan bir teklif olmadığını belirterek, "Görülen o ki anayasa tartışmaları gündemi yumuşatma arayışlarının aparatı olarak kullanılıyor" dedi.

Kılıç, partisinin MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi. Kılıç, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında verdiği yakalama kararını ise memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Savaş ve soykırım suçlusu Netenyahu ile Savunma Bakanı Galant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından çıkarılan yakalama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Lahey'den çıkacak sonucu yakından takip ediyor yaşananların zalimin yanına kar kalmayacağına inanıyoruz. Alınan bu karar tarihi nitelikte bir karardır."

Kamu bankalarının değişken faiz uygulamasının esnafa ve çiftçiyi zor durumda bırakacağını söyleyen Kılıç, uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Kılıç şöyle konuştu:

"Değişken faiz uygulanması derhal terk edilmelidir. Halk Bankası'nın esnafımıza Ziraat Bankası'nın köylümüze çiftçimize önceki yıllarda kullandırdığı kredilerin faizlerinin yükseltiliyor olması kabul edilemez bir durumdur. Ticari kredilerde uygulanan değişken faiz şartı esnafımız ve köylümüz için uygulanamaz, uygulanmamalıdır. Esnaf ve çiftçiler için değişken faiz uygulanması derhal terk edilmelidir."

"Göstermelik değil, gerçek tasarruf dönemine ihtiyaç var"

Kamuda başlatılan tasarruf tedbirlerini de hatırlatan Kılıç, uygulamaları yakından takip ettiklerini kaydetti. Kılıç, "Sözde değil özde tasarrufların yapılmasını bekliyoruz. Heyecanla başlanan birkaç gün sonra unutulan göstermelik bir tasarruf dönemi yaşanmasını istemiyoruz. Tarifeli uçakla gidilebilen yerlere özel uçaklarla gidip karada tasarruf adına minibüslerle yapılan toplu taşımayı gülünç buluyoruz. Türkiye'nin tasarrufa gerçekten ihtiyacı var ama göstermelik değil gerçek bir tasarruf dönemine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Anayasa tartışmalarına değinen Kılıç, somutlaşan bir teklif olmadığını belirterek, "Görülen o ki anayasa tartışmaları gündemi yumuşatma arayışlarının aparatı olarak kullanılıyor. Teklif kimden gelirse gelsin, yeni anayasayla kuvvetler ayrılığı güçlendirilmelidir. Yargı bağımsızlığı tam güvence altına alınmalıdır. Denge denetim mekanizması kuvvetlendirilmelidir. Türkiye'yi seçim ittifaklarına mecbur bırakan mevcut sistem mutlaka gözden geçirilmelidir. İktidar anayasa gündemini sıcak tutmaya çalışsa da Türkiye'nin öncelikli gündemi ekonomidir. İşçidir, çiftçidir, emeklidir" diye konuştu.