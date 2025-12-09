Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Asgari ücret 2025 enflasyon kayıplarını karşılamalı, 2026 hedef enflasyon rakamını kapsamalıdır.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına sabır dileyen Kılıç, "Daha önce benzer şekilde Şeyda Yılmaz kardeşimiz şehit oldu. Şeyda'yı şehit edenlerin de 26 suç kaydı vardı. Devlet, çocukların suça sürüklenmesinden katil olarak kullanılmalarına, gasp, kapkaç çetelerinden torbacılıkta istismar edilmelerine kadar bütün çetelerin ve baronların üzerine dikkatle gitmek durumundadır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, adli emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklara ilişkin başlatılan teftişlerin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

"Futbolda bahis" soruşturmasındaki tutuklamalara da değinen Kılıç, Türkiye'nin yasa dışı bahisler nedeniyle kaybettiği rakamın 52 milyar dolar olduğunun altını çizerek, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gözünü daldan budaktan sakınmamalı, bu çeteleri çökertene kadar kovalamalıdır." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını cuma günü yapacağını belirten Suat Kılıç, şunları kaydetti:

"Devlet bu komisyondan çıkmalı ya da sadece raportör olarak kalmalıdır. Asgari ücret 2025 enflasyon kayıplarını karşılamalı, 2026 hedef enflasyon rakamını kapsamalıdır. Türkiye'nin yarısı asgari ücretle çalışmaktadır. Önemli bir kesim de asgari ücret artışına göre zam almaktadır. Dolayısıyla asgari ücret Türkiye'de istisna değil, esas ücrettir ve tespit de buna göre belirlenmelidir."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
