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Mehmet Emin Ekmen'den Yht Projesinde Çalışan İşçiler İçin Bakan Uraloğlu'na Çağrı: "Üretenin Hakkı Üzerinden 'Tasarruf' Yapılması Kabul Edilemez"

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Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na ve ERG İnşaat'a çağrı yaptı.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışan işçilerin haklarının verilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve ERG İnşaat firmasına çağrıda bulundu. Ekmen, "Emekçilerin hak ettikleri ücretler derhal ve eksiksiz biçimde ödensin, çalışma koşullarındaki sorunlar ivedilikle giderilsin ve işçilerin sesine kulak verilsin. Üretenin hakkı üzerinden 'tasarruf' yapılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Yenice Şantiyesi'nde işçilerle görüştüğünü ifade etti. İşçilerin yaşadıkları sorunları aktaran Mehmet Emin Ekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ERG İnşaat firmasına çağrıda bulundu.

Mehmet Emin Ekmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Yenice Şantiyesi'nde, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Karaca, Konya İl Başkanımız Hasan Bestil ile birlikte işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. İşçilerimiz ücretlerini zamanında alamadıklarını, bayram dönemlerinde dahi maaşlarının eksik yatırıldığını, ayrıca iş güvenliği ve can güvenliği açısından ciddi risklerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler. Kullanılan iş makinelerinin teknik donanımlarında dahi ciddi aksaklıkların olduğu, araçların fenni muayenesinin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Böylesine ağır ekonomik koşullar altında alın terinin karşılığının verilmemesi kabul edilemez. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na ve ERG İnşaat firmasına çağrımızdır: Emekçilerin hak ettikleri ücretler derhal ve eksiksiz biçimde ödensin, çalışma koşullarındaki sorunlar ivedilikle giderilsin ve işçilerin sesine kulak verilsin. Üretenin hakkı üzerinden 'tasarruf' yapılması kabul edilemez."

Kaynak: ANKA
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