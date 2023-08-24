Yeni Peugeot 2008, 3 farklı motor seçeneğiyle Türkiye'de

Hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan Peugeot 2008, yenilenmesinin ardından Türkiye'de de satışa sunuldu.

Hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan Peugeot 2008, yenilenmesinin ardından Türkiye'de de satışa sunuldu.

Peugeot açıklamasına göre, marka, yenilediği B-SUV modeli 2008'in Türkiye teslimatlarına eylül ayı başı itibarıyla başlayacak.

Benzinli, dizel ve elektrikli güç üniteleri ile müşterilere seçme özgürlüğü verilerek ihtiyaca en uygun yeni Peugeot 2008 tercih edilebiliyor. Tamamı EAT8 otomatik şanzımanlı benzinli ve dizel 2008 seçenekleri ilk aşamada ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye'ye giriş yaparken elektrikli model versiyonu olan e-2008, sadece GT donanımında satın alınabiliyor.

1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni Peugeot 2008'in fiyatları 1 milyon 444 bin 500 TL'den başlarken 1.5 BlueHDi 130 HP motoru barındıran yeni Peugeot 2008 için başlangıç fiyatı 1 milyon 550 bin 500 TL olarak öne çıkıyor.

115 kW'lik yeni elektrikli güç kaynağıyla daha yüksek performans ve uzatılmış menzil özellikleri gösteren Peugeot e-2008 GT'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 580 bin TL olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil teknolojisinde yeni bir standart

Türkiye'ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP'lik (115 kW) E-2008 versiyonlarıyla gelen yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor.

E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP'den 115 kW/156 HP'ye çıkarken batarya kapasitesi 50 kWsa'ten 54 kWsa'e yükseltildi.

Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 kilometre (WLTP) yerine 406 kilometreye ulaşmasını sağlıyor. Yeni Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20'den yüzde 80'e halka açık şarj, hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox'da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni Peugeot E-2008'in bataryası 8 yıl veya 160 bin kilometre garantili olarak satılıyor.

Yeni 2008'in, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleri, EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye'de yollara çıkıyor.

Kompakt boyutlar, geniş bagaj hacmi

İspanya'daki Vigo Fabrikası'nda üretilen yeni Peugeot 2008, 4,30 metre uzunluğa, 1,987 metre genişliğe (aynalar dahil), 1,55 metre yüksekliğe (tavan barları dahil), dingil mesafesi de 2.605 milimetre boyutlarına sahip. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkanı sağlıyor.

Daha da "öz güvenli" bir duruş için iddialı SUV tasarımı

Peugeot 2008, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla öne çıkıyor. Peugeot tasarım ekibi, SUV statüsünü daha da güçlendirerek sınıfının üstünde bir ifadeye odaklanıyor. Yeni 2008'lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni bazalt gri renk dikkati çekiyor.

E-2008 ise mavi ve beyaz renklerde bir "E" logosuna sahip. Arkadaki Peugeot yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor. 2008, yeni 508 modelinin ardından, yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor.

Bu, yeni 2008'de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Bu sayede, 2008'in öz güvenli kişiliğini ve sağlam SUV tasarımını vurguluyor.

Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip. GT versiyonlarında, üçlü pençenin çarpıcı etkisi, Full LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor.

Yeni ön cephesiyle 2008, yeni Peugeot logosunu da taşıyor. Daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımını içeriyor. Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor.

Peugeot otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üçlü pençe yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED olarak sunuluyor.

Yeni 2008, "Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi" olmak üzere 6 gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi, güvenlik ve sürüş keyfini optimize etmek için yeni 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip.

Yeni 2008'in ALLURE ve GT versiyonlarındaki 10 inçlik dijital gösterge paneli, GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği kişiselleştirilebiliyor. Tüm yeni 2008'lerde 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu.

Bu yeni HD teknolojili ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarına ulaşılmada veya en yeni nesil Peugeot i-Connect bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için kullanılıyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor. Yeni 2008 versiyonları, 2022 baharında tanıtılan "e-toggle" vites tasarımına sahip olmaya devam ediyor.

B-SUV'de bir başarı hikayesi

Açıklamada aktarılanlara göre, 2019'un sonunda lanse edilen SUV 2008'den 700 bin adetten fazla üretilirken araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021'de Avrupa'nın en çok satılan B-SUV'si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye'de de 2021'de en çok satılan B-SUV oldu.

Türkiye'deki toplam SUV 2008 satışları ise 25 bin adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75 binden fazla üretilen ve kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı dikkati çekiyor.

Peugeot 2008'in 2022'deki satışlarının yüzde 17,4'ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa'da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. Peugeot 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve dinamik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.