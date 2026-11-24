(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nde fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda yol haritası oluşturulamamasını ve ortak siyasi karar metninin kabul edilememesini eleştirdi. COP31 Başkanı Murat Kurum'un müzakere sürecindeki tutumunu da eleştiren Rızvanoğlu, "Türkiye'nin tarihi bir fırsatı değerlendirebilmesi için doğru zamanda doğru siyasi iradeyi ortaya koyacak, müzakere süreçlerini bilen, krizleri yönetebilen yetkin kadrolara ihtiyaç vardı. İktidar bunu da sağlayamadı" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdi. Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, iklim diplomasisinde bir çuval inciri berbat etti! Türkiye, COP31 ile iklim diplomasisinde tarihi bir fırsat yakaladı. Ancak uzatmalara giden iki haftayı aşkın müzakerelerin sonunda bir çuval incir berbat oldu! Bilimin iklim krizinin sonuçlarını bütün açıklığıyla ortaya koyduğu, kuraklıkların, sellerin ve aşırı sıcakların milyonlarca insanın hayatını etkilediği bir dönemde, ülkeler en kritik meselelerde yine uzlaşamadı. Düşünün, 2023 yılında Dubai'de düzenlenen COP28'de fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda tarihi bir uzlaşmaya varılmıştı. Aradan üç yıl geçti. Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'de artık bu kararın nasıl uygulanacağının konuşulması gerekiyordu. Ancak bırakın somut bir yol haritası oluşturmayı, ülkeler fosil yakıtların sonuç metninde açıkça yer alması konusunda bile anlaşamadı. İklim finansmanında beklenen ilerleme sağlanamadı. Zirvenin ortak siyasi karar metni dahi kabul edilemedi. Öyle ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres bile sonuçtan duyduğu "derin hayal kırıklığını" dile getirdi. Üstelik bu anlaşmazlıklar son anda ortaya çıkmadı. Brezilya'daki COP30'dan bu yana gündemdeydi, haziran ayında Bonn'da da çözülememişti. Türkiye, ev sahibi olarak karşılaşacağı sorunları aylar öncesinden biliyordu.

Buna rağmen COP31 Başkanı Murat Kurum, daha eylül ayında fosil yakıtlara özel bir gündem başlığı olmayabileceğini söyledi. Zirvenin son günlerinde ise tek bir konuya odaklanmanın müzakereleri çıkmaza sürükleyeceğini savundu. Peki, iklim krizinin başlıca nedeni olan fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda üç yıl önce alınmış bir kararı ileri taşıyamıyorsanız, nasıl iklim liderliğinden söz edebilirsiniz? Elbette bütün sorumluluğu Türkiye'ye yükleyemeyiz. Büyük kirleticilerin uzlaşmaz tutumu, gelişmiş ülkelerin finansman yükümlülüklerini yeterince yerine getirmemesi ve fosil yakıtlara bağımlılıkta ısrar eden ülkeler bu tablonun başlıca sorumluları arasında. Avustralya'nın müzakere başkanlığına da iki çift sözümüz var. Ülkeler arasındaki ayrılıkların derinleştiği bu süreçte Avustralya'dan çok daha güçlü bir diplomatik çaba beklenirdi. Ortak uzlaşma sağlanamamasındaki sorumluluğu da tartışılmalıdır. Ancak bütün bu zorluklar, Türkiye'nin COP31 Başkanı olarak üstlendiği tarihi sorumluluğu ortadan kaldırmıyor.

"ORGANİZASYONUN NİHAİ MALİYETİNİN DE KAMUOYUNA ŞEFFAF BİÇİMDE AÇIKLANMASI GEREKİYOR"

İktidar, daha en başından bu sorumluluğun gerektirdiği siyasi iradeyi ortaya koyamadı. Aylar öncesinden çözüm bekleyen temel meseleleri gündemin merkezine almak yerine sürekli öteledi. Sorunları halının altına süpürdü, müzakere masasındaki tıkanıklığın aşılmasını sağlayamadı. Bu tablo aynı zamanda bir liyakat meselesidir. İklim diplomasisi, bilgi, deneyim, uzmanlık ve güçlü bir diplomatik birikim gerektirir. İktidarın yıllardır kamu yönetiminde göz ardı ettiği liyakat sorunu, böylesine kritik bir uluslararası süreçte bir kez daha karşımıza çıktı. Türkiye'nin tarihi bir fırsatı değerlendirebilmesi için doğru zamanda doğru siyasi iradeyi ortaya koyacak, müzakere süreçlerini bilen, krizleri yönetebilen yetkin kadrolara ihtiyaç vardı. İktidar bunu da sağlayamadı. Oysa Türkiye, Avrupa ile ilişkilerini, Akdeniz ülkeleriyle iş birliğini ve gelişmekte olan ülkelerle kurduğu bağları kullanarak farklı tarafları ortak bir zeminde buluşturabilirdi. Bunun için güçlü ve kararlı bir iklim diplomasisi yürütülmesi gerekiyordu. Üstelik basına yansıyan kamu ihale ve sözleşme kayıtlarında, COP31 hazırlıklarıyla bağlantılı tutarların 25 milyar lirayı aştığı belirtiliyor. Böylesine büyük kaynakların seferber edildiği bir organizasyonun nihai maliyetinin de kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanması gerekiyor.

"Uygulama COP'u" iddiasıyla yola çıkıldı. Sözlerden icraata geçileceği söylendi. Ancak üç yıl önce alınmış kararların nasıl uygulanacağı konusunda bile ortak bir yol haritası çıkarılamadı. Büyük salonlar hazırlamak, uluslararası toplantılar düzenlemek ve binlerce insanı ağırlamak elbette önemli. Ancak iklim liderliği, en zor meselelerde siyasi irade ortaya koyabilmek ve müzakere masasından sonuç çıkarabilmektir. Türkiye'nin tarihin doğru tarafında yer alma fırsatı vardı. Ne yazık ki iktidar, iklim diplomasisini yürütmeyi beceremedi. Bu sonuç, ülkemizin iklim mücadelesindeki sorumluluğunu da ortadan kaldırmıyor. Bizim muhalefet olarak asıl görevimiz, Türkiye'nin tarihsel sorumluluğunu inkar etmeden, gelişmiş ülkelerin yükümlülüklerini de unutmadan, ülkemiz için gerçekçi ve adil bir enerji dönüşümünü savunmaktır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, sanayimizi geleceğe hazırlayan ve dönüşümün bedelini vatandaşın sırtına yüklemeyen politikaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Üstelik ulaşım başta olmak üzere, etkinlik girişlerinde de ciddi aksaklıklar yaşandı. Son olarak, sabrı ve misafirperverliğiyle ülkemizi en güzel şekilde temsil eden Antalya halkına yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA