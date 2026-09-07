Milletvekili Aşkın Genç'ten otoyol ve köprü özelleştirmesi için 19 soruluk önerge: 'Milletin malıdır, her şeyi açıklayın'

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 2012'de yaklaşık 1975 kilometrelik otoyol ağı ile iki Boğaz köprüsünün 25 yıllık işletme hakkı için 5 milyar 720 milyon dolarlık teklif verildiğini hatırlatarak, "Aradan 14 yıl geçti, kapsam genişledi, süre 30 yıla çıktı. Bugün bu varlıkların değeri kaç milyar dolar?" diye sordu.

Genç, yaptığı açıklamada, 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile otoyol ve köprülerin özelleştirme programına alındığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini bildiren Genç, özelleştirilecek varlıkların güncel değerinden 30 yıllık gelir projeksiyonuna, geçiş ücretlerinin nasıl belirleneceğinden özel işletmeciye verilecek olası garantilere kadar 19 başlıkta açıklama istediğini ifade etti.

Genç, kararın yalnızca sonradan eklenen Niğde–Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan–Yenişehir kesimini değil, Edirne–İstanbul–Ankara başta olmak üzere çok sayıda otoyol ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini de kapsadığına dikkati çekti.

"DEVLET 30 YILDA NE KADAR GELİRDEN VAZGEÇECEK?"

Özelleştirmenin yalnızca ihale bedeli üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirten Genç, "Devlet bir defalık işletme hakkı bedeli alacak. Peki bunun karşılığında 30 yıl boyunca ne kadar geçiş, kira ve işletme gelirinden vazgeçecek? Bu yollar KGM tarafından işletilmeye devam edilse kamu 30 yılda ne kadar gelir elde edecek, özel işletmeciye devredildiğinde kamuya ne kalacak? Bu iki hesabın yan yana konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ 30 YIL BOYUNCA NE ÖDEYECEK?"

Genç, geçiş ücretlerinin nasıl belirleneceğinin de açıklanması gerektiğini belirterek, "Özelleştirmeden sonra geçiş ücretleri hangi formülle artacak? TÜFE'ye mi, dövize mi, yabancı ülke enflasyonuna mı bağlanacak? Zamların bir üst sınırı olacak mı? Özel işletmeciye geçiş garantisi, gelir garantisi, kur veya karlılık garantisi verilecek mi? Vatandaşın 30 yıl boyunca ne ödeyeceğini bilmeden bu özelleştirmeyi tartışamayız" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞARTNAMEYİ VE SÖZLEŞMEYİ AÇIKLAYIN"

Genç ayrıca, özelleştirme öncesinde hangi şirket ve fonlarla görüşüldüğünün, fizibilite ve değerleme çalışmalarını hangi danışmanların yürüttüğünün ve ihalenin tek paket mi yoksa birden fazla paket halinde mi yapılacağının açıklanmasını istedi.

Genç, şunları kaydetti:

"2012'de 25 yıllık işletme hakkı için 5 milyar 720 milyon dolar teklif edilen bir varlık grubunun bugün 30 yıllık işletmesi konuşuluyor. O halde millet dört sorunun cevabını bilmelidir: Bugünkü gerçek değeri ne? Kaça özelleştirilecek? Devlet 30 yılda ne kadar gelirden vazgeçecek? Vatandaşın geçiş ücreti hangi formülle artacak? İhale şartnamesini, değerleme raporunu, nihai sözleşmeyi, ücret artış formülünü ve varsa kamu garantilerini açıklayın. Burada söz konusu olan özel bir şirketin değil, milletin malıdır."

Kaynak: ANKA