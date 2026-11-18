Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, kayyım atanan Sözcü Tv'yi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Zeybek, "Şu an Türkiye'nin bir numaralı gündemi fon hırsızlığı, yüzyılın soygunu... Milletin haber alma hakkına, hakikatleri öğrenme hakkına saygı gösteren yayın kuruluşlarının tek tek kapatıldığına tanıklık ediyoruz... İçeride işlerin iyi gitmediği, insanların insanca yaşayacak bir gelire ulaşamadığı bir ülkede siz toplumu baskıyla, sindirmeyle, kaba kuvvetle ya da cezaevlerini atarak susturamazsınız, sindiremezsiniz." dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, dün şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla kayyım atanan Sözcü Tv'yi ziyaret etti. Zeybek, gazetecilerle dayanışma amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey ile görüştüğünü aktardı.

"MİLLETİN HAKİKATLERİ ÖĞRENME HAKKINA SAYGI GÖSTEREN YAYIN KURULUŞLARININ TEK TEK KAPATILDIĞINA TANIKLIK EDİYORUZ"

Yakın zamanda Tele1 ve Halk TV'ye de kayyum atandığını anımsatan Zeybek, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "(Bunu) Cumhuriyet tarihinin yüzyılın en büyük soygununun millet tarafından öğrenilmesini engelleme girişimi olarak değerlendiriyoruz... Milletin haber alma hakkına, hakikatleri öğrenme hakkına saygı gösteren yayın kuruluşlarının tek tek kapatıldığına tanıklık ediyoruz. Şu an Türkiye'nin bir numaralı gündemi fon hırsızlığı, yüzyılın soygunu. Bunu televizyonlarda, haber sitelerinde verecek neredeyse yayın kuruluşu kalmadı. Habercilik yayını yapan kanallar içinde en çok izlenen iki kanal vardı. İkisi de şu anda maalesef yayınları engellenmiş ya da değiştirilmiş durumda. Halk TV'de geçmiş dönemin Görkemli Hatıralar programları tekrarlanıyor. Sözcü TV'de de iktidarın istediği, merkez medyanın öngördüğü magazin haberlerine ağırlık veren bir yayın politikasının oluşturulacağını anlıyoruz." şeklinde konuştu.

"GAZETECİLERİ CEZAEVİNDE, GAZETELERİ KAYYUMDA"

Zeybek konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra milletimiz nasıl gerçeği öğrenecek, gazeteciler nasıl özgürce haber yapacaklar hep birlikte yaşayacağız. Yarın İsmail Arı'nın mahkemesi var. Çok sayıda gazeteci tutuklu. Ev hapsinde olanlar var. Ev hapsinden çıkarılıp cezaevine götürülenler var. Gazetecileri cezaevinde, gazeteleri kayyumda. Basın özgürlüğünün yerlerde süründüğü 2026 yılını da belli ki böyle tamamlayacağız.

Türkiye bütün bu kötülüklerini aşacak bir kararlılıkla, sandık milletinin önüne geldiğinde hem hak ettiği bir biçimiyle yeni bir yönetim oluşacak hem de düşüncesi ne olursa olsun ister iktidarı desteklesin ister iktidar eleştirsin ama bütün düşüncenin özgürce yayın yapabildiği gazetelerin, televizyonların, haber sitelerin düşüncesini özgürce yazabildiği, söyleyebildiği bir Türkiye'yi mutlaka inşa etmek durumundadır.

Cezaevinde çok sayıda arkadaşımız var. Onlar Halk TV ve Sözcü TV izliyorlardı. Şimdi Halk TV kalmadı, Sözcü TV yok. Düşünüyorum, 400 binden fazla cezaevinde tutuklu ya da hükümlü bulunan insanların açısından da artık hiçbir yayın organından gerçeği öğrenme şansı kalmamış oldu.

"SÖZCÜ'YE, HALK TV'YE, TELE1'E YAPILAN OPERASYONLARIN ARKASINDA YATAN GERÇEK KÖTÜ YÖNETİLEN EKONOMİ POLİTİKASI"

Sözcü TV'ye, Halk TV'ye ve Tele1'e yapılan operasyonların arkasında yatan gerçek son derece kötü yönetilen bir ekonomi politikası. İçeride işlerin iyi gitmediği, emeklilerin insanca yaşayacak bir gelire ulaşamadığı, asgari ücretle, asgari ücretin altında milyonlarca insanın çalıştığı bir ülkede siz toplumu baskıyla, sindirmeyle, kaba kuvvetle ya da cezaevlerini atarak susturamazsınız, sindiremezsiniz. Bunun, ne bunu bugün yapanlara ne bundan sonra yapacak olanlara hiçbir faydası olmadığını söylemek istiyorum. Demokrasinin temel koşullarından biri basın özgürlüğüdür, düşünce özgürlüğüdür, inanç özgürlüğüdür. Özgürlüklere getirilen kısıtlamalar ülkeye yapılmış çok büyük bir kötülük olarak değerlendiriyorum. Bir an önce bu yanlıştan vazgeçsinler."

Kaynak: ANKA