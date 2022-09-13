Yedinci Ceza Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı Sayın Memiş Selçuk Güney seçildi

MEMİŞ SELÇUK GÜNEY KİMDİR?

01.06.1959 tarihinde Deştin/Yatağan'da doğmuştur. Muğla Turgut Reis Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Erzurum'da yedek subay olarak yapmıştır.

Muğla hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Güney; sırasıyla Tokat, Beşiri, Gülnar, Kuyucak Hâkimliği, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Memiş Selçuk Güney, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.01.2020 tarihinde Yargıtay On Dokuzuncu Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13.09.2022 tarihinde yapılan seçim sonucunda Yedinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Orta seviyede ingilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.