Haberler

YEDAŞ'tan Orta Karadeniz'e 62 milyar TL'lik yatırım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'taki enerji altyapısını güçlendirmek için 2026-2030 döneminde 62 milyar TL'lik yatırım planladığını açıkladı. Yapılacak yatırımlar arasında şebeke yenileme, yeni trafo merkezleri kurulumu ve dijital izleme sistemlerinin devreye alınması bulunuyor.

YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026–2030 döneminde Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta enerji altyapısı için toplam 62 milyar TL'lik yatırım ve bakım çalışması yapacağını açıkladı.

YEDAŞ'ın enerji altyapısına yönelik 62 milyar TL'lik yatırım ve bakım programı kapsamında; şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmaları yapılacak, yeni trafo merkezleri kurulacak, yeraltı kablo projeleri uygulanacak ve dijital izleme sistemleri devreye alınacak. Periyodik bakım, hat ve trafo kontrolleriyle kesinti sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta toplam 2,5 milyon aboneye hizmet veren YEDAŞ, 88 bin kilometreyi aşan hat ve 22 bini aşkın trafoyla faaliyet yürütüyor. Şirketin verilerine göre 2019'da 1513 dakika olan yıllık ortalama kesinti süresi 2024'te 650 dakikaya geriledi. 2030 hedefi ise 480 dakika olarak açıklandı. Yıllık ortalama kesinti sayısı da 17,6'dan 10'a düşürüldü. Alçak Gerilim İzleme Sistemi ile şebekenin yüzde 99'u uzaktan izlenirken, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi haberleşme oranı yüzde 99'a ulaştı. Kayıp-kaçak oranının ise yüzde 5,79 ile en düşük seviyeye indiği bildirildi.

'KAÇAK KULLANIM YA DA HATALI BAĞLANTILARI YAPAY ZEKA SİSTEMLERİYLE BELİRLEYEBİLİYORUZ'

Yapılan yatırımların geleceğe yönelik çalışmalarla planladıklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Yaklaşık 5 yıldır elektrik dağıtım faaliyeti yürütüyoruz. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinde hizmet veriyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayan 2026-2030 süreci için elektrik şebekesine toplam 62 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımların büyük bölümünü kırsal bölgelerdeki elektrik hatlarının güçlendirilmesi ve ekonomik ömrünü tamamlamış şebekelerin yenilenmesi oluşturuyor. Şehir merkezlerinde ise artan enerji talebinin karşılanması, elektrikli araç şarj istasyonları ve ısı pompaları gibi yüksek elektrik ihtiyacı gerektiren altyapıların desteklenmesi hedefleniyor. Alanında uzman 2 bin 600 kişilik kadromuzla 3,6 milyon vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sağlıyoruz. Büyük veri analizleriyle tüketicilerin elektrik tüketimleri üzerinden anomali tespitleri yapabiliyor, kaçak kullanım ya da hatalı bağlantıları yapay zeka sistemleriyle belirleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra dronlar aracılığıyla 88 bin kilometrelik hattımızın tamamından her yıl görüntü alıyoruz. Görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri sayesinde bu görüntüler üzerinden potansiyel arıza ve problem noktaları sistem tarafından tespit ediliyor. Ayrıca çağrı merkezi ve WhatsApp yazışmalarımızın yaklaşık yarısı artık yapay zeka destekli sistemler tarafından yanıtlanıyor ve bu alandaki gelişmeler memnuniyet verici bir seviyeye ulaşmış durumda" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın