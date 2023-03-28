Yazıcıoğlu davasında Emra Kara'nın yeniden yargılanmasına başlandı

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenlerden gazeteci İsmail Güneş ile helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen ve yalan tanıklıktan yargılandığı davada beraat eden Emra Kara, kararın istinafta bozulması üzerine Sivas 3'üncü Asliye...

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybedenlerden gazeteci İsmail Güneş ile helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen ve yalan tanıklıktan yargılandığı davada beraat eden Emra Kara, kararın istinafta bozulması üzerine Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Emra Kara, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Aramalarımdan bir seferinde telefon çaldı, karşı taraf telefonu açtı, ancak hiç ses gelmedi, telefon açıldıktan hatırladığım kadarıyla 5-10 saniye sonra telefon kapandı, diğer aramalarımda hiçbir şekilde müteveffa İsmail'e ulaşamadım" dedi.

Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Emra Kara, kaza günü İsmail ile hiç görüşmediğini söyledi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara'nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğünü öne sürüp suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtları incelenince Emra Kara ile İsmail Güneş arasında helikopterin düştüğü 25 Mat 2009'da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16, 26 Mart'ta 23 saniyelik 2 görüşme, 27 Mart'ta da 7 saniyelik 1 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Soruşturma sonunda Kara hakkında yalan tanıklıktan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama Emra Kara suçlamaları kabul etmeyerek İsmail Güneş ile hiç görüşmediğini öne sürerken, 14 Eylül 2022'deki duruşmada da beraat etti. Yazıcıoğlu ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu.

Duruşma sonunda hakim; TTNET'e yeniden müzekkere yazılarak karşı tarafın ödemeli aramayı kabul etmemesi ve çağrıya cevap verilmemesi halinde iki numara arasında gerçekleşen başarılı bir iletişim intibakı uyandıran kayıtlara ilişkin olarak mevcut görüşme sürelerinin her birinin farklı sürelerde olmasının mümkün olup olmadığının, sanıkla İsmail Güneş'in kullanmış olduğu cep telefonu hatlarının TTNET bünyesinde olup olmadığı, başka bir GSM operatörüne taşıma işlemi yapılıp yapılmadığının sorulmasına, GSM operatörlerinden sanığın olay tarihinde kullanmakta olduğu GSM hattının kaç adet oluşturulduğunun, kopya veya ikiz kart çıkarılma durumunun mümkün olup olmadığının, aynı numaradan kaç adet oluşturulabileceğinin bu hususunun mümkün olup olmadığının ve bu hatların aynı anda kullanılıp kullanılamayacağının açıkça sorulması, kaza günü Sivas'ta Isparta doğumlu Emra Kara isimli bir polis memuru çalışıp çalışmadığı hususunun Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden sorulmasına karar verip, duruşmayı erteledi.