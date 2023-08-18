Ardahan gençlik ve spor il müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil kuaför ekibi, yaylalarda yaşayan çocukların ücretsiz saç bakımını yapıyor. Gönüllü gençler, çocukların saç kesimi ve bakımını yaylalarda gerçekleştiriyor.

Yaylaları dolaşıp çocukları ücretsiz tıraş ediyorlar

ARDAHAN Ardahan gençlik ve spor il müdürlüğü Ardahan gençlik merkezince oluşturulan mobil kuaför ekibi, yaylalarda yaşayan ve hayvanlarını bırakıp berbere gidemeyen çocukların ücretsiz saç bakımını yapıyor.

Ardahan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, Ardahan genelinde başlatılan 'Merkezim her yerde' projesi kapsamında gönüllü kuaförler ile yaz aylarında aileleri ile birlikte yaylalarda yaşayan çocukların saç kesimi ve bakımı yapılıyor. Gençlik lideri Tolgay Gökdemir, yaylalarda yaşayan ve şehir merkezine gelemeyen çocukların gönüllü kuaförler tarafından saç kesiminin yapıldığını söyledi. Gökdemir, "Bu proje ile yayla yayla dolaşıp 2023-2024 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala "ilk traşınız gençlik Merkezinden" sloganıyla başlatmış olduğumuz bir etkinlik. Bu etkinlik kapsamında yaylalardan il merkezine gelemeyen çocuklar için gönüllü gençlerimiz ile biz onlara gidip saç bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Şu anda Ardahan merkeze bağlı Otbiçen köyü yaylasındayız. Amacımız okulların başlayacağı tarihe kadar tüm çocuklarımızın saç kesimi ve bakımını yapmak" dedi.