Yaygınlaşmaya başlayan "floor curling" cezaevinde hükümlülere de öğretiliyor

Türkiye'de ilk kez Erzurum'da başlatılan uygulamayla Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 371 hükümlü, "floor curling" eğitimi alarak yeni bir sporla tanıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Curling Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında hükümlülere yönelik iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda "Floor Curling İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında, sporun birleştirici ve rehabilite edici yönünden hareketle Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere, floor curling eğitimi verildi.

Sosyal ve sportif rehabilitasyon çalışmaları doğrultusunda bir ay süren eğitimlerde 371 hükümlü, aldıkları teorik bilginin ardından cezaevinde kurulan platformda sporu uygulamalı yapma imkanı buldu.

Sporun hayatın her yerinde olması gerektiği düşüncesiyle hareket edilen ve hükümlülerin yeniden kazandırılması amaçlanan program sonucunda ilgi duyan hükümlülerin katılımıyla Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda "Floor Curling Final Turnuvası" düzenlendi.

Turnuvada başarı göstererek kupalarını alan hükümlüler, bulundukları ortamda ilk kez düzenlenen etkinlikle farklı bir deneyim yaşadı.

Curling sporunun alt branşı floor curling, buzlu veya düz olan kapalı bir alanda oynanabiliyor. Oyunda, oyuncuların küçük bir disk veya taşı hedefe doğru iterken yönünü kontrol etmeleri gerekiyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AA muhabirine, önemli bir faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Curling Federasyonunun desteklerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Aydemir, "Adalet Bakanlığımız ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün hükümlülerimizin rehabilitasyonu konusunda verdiği önem ve ehemmiyeti, tüm illerimizde hassasiyetle ve bu projeleri artırarak devam ettirmeye çalışıyoruz Bunun da bir örneği burada gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Aydemir, şöyle devam etti:

"Buraya gelince çok daha iyi gördük ki hükümlülerimizde ciddi bir hayat sevincine sebebiyet verdiğini, birliktelik ruhunun geliştiğini, sporun birleştirici ruhunun kendi bünyesinde var olduğunu, ıslah yönünün katkısının çok yüksek olduğunu bizzat müşahede ettik. Çok keyifli maçlar oldu. Hükümlülerimizin rehabilitasyon ve ıslahında bunlara önem veriyoruz. Bunları geliştirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hatta öyle bir süreç öngörüyoruz ki burada bu sporla birlikte belki de dünya şampiyonları, Türkiye şampiyonları çıkacak. Bir sonraki hedefimizde lisanslı oyuncular olmasını arzu ediyoruz. Bunun içinde yine federasyonumuzla görüşmeler yapıldı. Kulüp bünyesinde veya bireysel anlamda onları toparlayıp lisanslı oyuncular olarak bir değer katılması amacındayız."

"Dünyada ilk defa Türkiye'de curling turnuvası cezaevlerinde yapılıyor"

Proje kapsamında çok yönlü hedefleri olduğunu anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Burada birden fazla hedef söz konusu, tek bir amaçla hareket edilmiyor. Sporun hükümlülerimiz arasında yaygınlaşmasını ve bunun burada bir umut, onlara bir nefes, bir hayat sağlamasını, sosyal hayata adaptasyonunu, rehabilitasyonunu, ıslahını, birçok alanda o ruhu ve enerjilerini yükseltmek için güttüğümüz bir amaç söz konusu. Bunu artırarak devam ettireceğiz. Tek bir noktadan yaklaşmıyoruz ama bizim için asıl önemli olan şey hükümlülerin rehabilitasyonu. Bu çok yükselten, çok değer kat bir konudur. Kendini değerli hissetme, bir şey başardığını görme, topluma katkı anlamında. Yani 'Ben bu toplumdan ayrı değilim' anlamı çok büyük değerler katıyor. Bu bizim için çok çok kıymetli. Yani basit bir rehabilitasyon ve ıslahın ötesinde bir organizasyon. O yüzden biz de buradaki süreci görünce çok mutlu oluyoruz."

"İnsanlarımıza moral motivasyon olsun diye biz buradayız"

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, sadece performansa dayalı bir spor hedefleri olmadığını bildirdi.

İnsanın olduğu her yere gidip bu sporu yaygınlaştırma ve floor curling yaptırmanın en büyük hedeflerinden olduğunu vurgulayan Şebin, "İnsanlar sporu sosyolojik, psikolojik ve biyolojik yönden gelişimi noktasında yapmayı tercih eder. Özellikle bulunduğumuz konum itibarıyla buradaki insanlarımızın psikolojik noktada gelişimini sağlaması, moral motivasyonun daha üst seviyede olabilmesi için dünyada bir sosyal hayatın olduğunu, bunun hatırlatılması noktasında bu insanlarımıza moral motivasyon olsun diye biz buradayız." diye konuştu.

Çalışmalarının devam edeceğine değinen Şebin, "Bu dünyada ilk kez yapılan bir şey. Bu çok önemsenmesi ve takdir edilmesi gereken bir durum. Türkiye'de diğer illerdeki cezaevlerine örnek teşkil edebilmesi gereken bir organizasyon. Çok büyük bir masrafı yok, devletimiz bu noktada her türlü desteği sağlıyor. Biz malzemeyi alıp getirdik. Bugün burada çok güzel ve çok başarılı atışlara şahit olduk. Floor curling dünyada artık uluslararası olmaya başladı. Türkiye'de bunun öncülerinden olan ülke. Dolayısıyla Dünya Curling Federasyonu Kongresinde biz bunu cezaevinde yaptığımızı dediğimiz zaman çok ilgilerini çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun katkılarına değinen Şebin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki insanların yarışan ya da yarışmayan arkadaşların gözüne baktığınız zaman o mutluluğu göreceksiniz, onlara bir motivasyon oldu. Bütün bir hayatın dışına çıkıp burada bir müsabakaya hem seyirci hem de aktif olarak katılım noktasında gördüğümüz zaman insanların hayata bakış açısı değişiyor. Bunlar sonuçta bizim insanımız. Bizim bunlara sahip çıkma noktasında bunları motive etmemiz lazım. Ben burada çok olumlu bir şey gördüm, çok olumlu şeylere şahit oldum. Dolayısıyla bizim bunu daha büyütüp Türkiye geneline yaymamız lazım."