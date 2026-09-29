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Yavuzyılmaz, Tezmen bağlantısı iddiasıyla Tuzcu ve Koytak'ı görevden almaya çağırdı

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Yavuzyılmaz, Tezmen bağlantısı iddiasıyla Tuzcu ve Koytak'ı görevden almaya çağırdı
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Emre Tezmen ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında bağlantı olduğunu ileri sürdü. Tuzcu ve Koytak'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında bağlantı olduğunu ileri sürerek Tuzcu ve Koytak'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fon vurgunu suç örgütünün ilişkiler ağını deşifre ediyoruz" dedi. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Emre Tezmen ile Sayan ailesi arasındaki kritik bir bağlantıyı ortaya çıkardık. Emre Tezmen'in Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı yapılmasının ardından; Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın da 5 Eylül 2026'da Finlandiya Büyükelçisi olarak atandığını tespit ettik. Peki Emre Tezmen, devletin finans piyasalarındaki kozmik odası olan; Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulunda kiminle birlikte yer alıyordu? DEİK Finlandiya sürecinin yürütücüsü olan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile! Yani hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi bir ekip ve hepsi her şeyi biliyordu! Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Kotak da derhal görevden alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
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