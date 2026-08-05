Ağıralioğlu'ndan ÖTV artışına tepki: Vatandaşın cebine girecek para hazineye yönlendirildi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinde beklenen 6 lira 37 kuruşluk indirimin ÖTV artışı nedeniyle 1 lira 5 kuruşa gerilemesine tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenen Ağıralioğlu, "Vatandaşın cebine girecek para yeniden hazineye yönlendirildi" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, motorinde beklenen indirimin ÖTV artışı nedeniyle büyük ölçüde azalmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Litre fiyatı 82 liranın üzerine çıkan motorinde, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak 6 lira 37 kuruşluk indirim bekleniyordu. ÖTV'de yapılan artışın ardından gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak indirim 1 lira 5 kuruş olarak kesinleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in petrol fiyatlarının yükseldiği dönemde zamların vatandaşa daha az yansıması için vergilerin bir kısmından vazgeçildiği yönündeki sözlerini hatırlatan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Şimşek, petrol fiyatları yükselirken 'Vatandaşa zamların etkisi daha az yansısın diye vergilerin bir kısmından vazgeçiyoruz' demiştiniz. Bugün ne değişti? Akaryakıttaki yüzde 6'ya yakın indirim fırsatı ÖTV artışıyla geri alındı. Vatandaşın cebine girecek para yeniden hazineye yönlendirildi. Enflasyonla mücadele dediğiniz süreçte, ulaşım maliyetlerini düşürecek bir imkanı da ortadan kaldırdınız."

Kaynak: ANKA