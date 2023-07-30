Bursa'da zorla alıkoydukları yaşlı adamı saatlerce döven kişiler, bu anları ise cep telefonu ile kayda aldı. 'Kulağını keseriz' diye tehdit eden kişiler hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Yaşlı adamı rehin alıp dövdüler, kulağını kesmekle tehdit edip o anları böyle kaydettiler

Yaşlı adamı saatlerce döverken utanmadan kayda aldılar

'Kulağını keseriz' tehdit eden kişiler hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı

BURSA - Bursa'da zorla alıkoydukları yaşlı adamı saatlerce tekme tokat döven kişiler, bu anları ise cep telefonu ile kayda aldı. 'Kulağını keseriz' diye tehdit eden kişiler hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Akıl almaz olay Bursa'da yaşandı. Bursa'da inşaatlarda ustası olarak çalışan Cengiz B. (54), geçtiğimiz aylarda M.K. ve A.D.U.'nun işlettiği firmadan araç kiraladı. Aracı teslim eden Cengiz B. ile M.K. ve A.D.U. arasında 'kaza yapmışsın' iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. M.K. ve A.D.U., ortak arkadaşları olan Y.E.K.'den Cengiz B. ile buluşma sağlamalarını istedi. Y.E.K. ile arkadaşı M.V., iş bahanesiyle Cengiz B.'yi yanına çağırdı. Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Y.E.K., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen M.K. ve A.D.U., Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip, kendi ofislerine götürdü.

Bayılana kadar dövüp cebindeki parayı gasp ettiler

M.K. ve A.D.U., ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, darp etti. M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, M.V. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Müzik açarak bir süre Cengiz B.'yi tekme tokat döven M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin cebindeki bin 300 lirayı da gasp etti. Yapılan işkenceye daha fazla dayanamayan Cengiz B. bir süre sonra bayıldı.

Maske takıp fotoğraf çekindiler

Kısa bir aradan sonra Cengiz B., kendine geldi. M.K. ve A.D.U., yüzüne maske takıp darp ettikleri Cengiz B. ile fotoğraf çektirdi. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, 'Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız' diyerek Cengiz B.'yi tehdit etti. Evine gitmesi için Cengiz B.'ye taksi çağıran M.K. ve A.D.U., ücreti de ödeyip evine gönderdi.

Polis merkezine gidip şikayetçi oldu

Bindiği taksi ile evine geçmeyen Cengiz B, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, M.K., A.D.U., Y.E.K. ve M.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., A.D.U. ve M.V. tutuklanırken, Y.E.K. ise serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Darptan dolayı ayağım tutmuyor"

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, müşteki ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mağdur olarak ifade veren Cengiz B., "Beni en fazla M.K. dövdü. Canımı çok acıttı. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. En çok M.K.'dan şikayetçiyim" dedi.

"Tatlıya bağlayıp helalleştik"

Duruşma savunmasını yapan M.K. ise şirketlerinden otomobil kiralayan Cengiz B. ile aralarında tartışma çıktığını belirtip, "Bana hakaret ve küfürler etti. Onun söylemlerini eşim ve çocuklarım da duydu. Kendisine kötü davranmadım. Olay akşamı bir araya geldik. Aramızda helalleştik. Bunun üzerine ona tatlı ve çay ikram ettim. Hatta taksi çağırıp, parasını da cebine vererek öpüşerek ayrıldık. Ama o bizi gidip, polise şikayet etti. Gasp edecek insanlar değiliz. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.