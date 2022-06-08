Yaşayan Tanrıça"Ya İbadet Eden Nepalliler - Haberler

Yaşayan Tanrıça"Ya İbadet Eden Nepalliler
Xinhua - Güncel
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LALİTPUR, 8 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentine bağlı Bungamati'deki Rato Machhindranath Tapınağı'nda inananlar,"Yaşayan Tanrıça" olduğuna inandıkları Kumari'ye ibadet ediyor, 7 Haziran 2022.(Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
LALİTPUR, 8 Haziran (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentine bağlı Bungamati'deki Rato Machhindranath Tapınağı'nda inananlar,"Yaşayan Tanrıça" olduğuna inandıkları Kumari'ye ibadet ediyor, 7 Haziran 2022.(Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Xinhua / Güncel