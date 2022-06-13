Yasağa rağmen denize giren arkadaşlardan 1'i boğuldu, 6'sı kurtarıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize girerek dalgalara kapılan 7 kişilik arkadaş grubundan 6'sı kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 17.30 sıralarında Kandıra ilçesine bağlı mavi bayraklı Kumcağız plajında meydana geldi. Tatil sezonu açılmadığı için henüz cankurtaran bulunmayan ve 'Dalgalı denize girmek yasaktır' ibareli tabelanın bulunduğu plaja gelen 7 arkadaş, denize girdi. Sert dalgaların vurduğu denizde gençlerin çırpınmaya başladığını görenler, durumu ihbar ederek yardıma koştu. Gençlerden 6'sı vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken, dalgalarla sürüklenen 1 kişi ise gözden kayboldu. Bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, yaklaşık yarım saat su altında kalan Mustafa Berk'i (22) bularak, karaya çıkardı. Ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Bölgede dalgalı denize girmenin yasak olduğunu söyleyen Hızal, "Burada dalgalı denize girmek her zaman yasaktır. Biz yıllardır burada oturuyoruz. Genelde bu havalarda boğulma tehlikesi atlatılıyor. Hep başımıza gelen bir olay bu. Günübirlikçi arkadaşlardan rica ediyoruz. Deniz dalgalıysa lütfen kıyıda oynayın. Açılmanın bir manası yok. Yüzme sizi kurtarmaz. Nefesiniz yetmez. Yetişemezsiniz, gücünüz yetmez" diye konuştu.