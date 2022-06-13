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Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Yargıtay Başkanı Akarca, İtalya Başsavcısı Salvi ile görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi ile bir araya geldi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İtalya Başsavcısı Giovanni Salvi ile bir araya geldi.

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen İtalya Başsavcısı Salvi ve beraberindeki heyetle görüştü.

İki ülkenin hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de hazır bulundu.???????

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Cumhuriyet Yargıtay İtalya Güncel Haberler

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