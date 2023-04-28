YANGINDA GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ, MAHALLELİ KAVGA ETTİ

ANTALYA'da gecekondu yangında küle dönerken, mahalle sakinleri ise kavga etti.

ANTALYA'da gecekondu yangında küle dönerken, mahalle sakinleri ise kavga etti.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2826 sokakta yer alan gecekonduda çıktı. Gecekondudan duman yükseldiğini gören adı öğrenilemeyen ev sahibi ile evde bulunan 2'si çocuk toplam 4 kişi, hemen dışarıya çıktı. Yangını görenler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çatısı çöken gecekondu, kullanılamaz hale geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ KAVGA ETTİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken bölgeye gelen mahalle sakinlerinden bazıları bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Birbirlerine hakaret eden mahalle sakinlerinden biri, bir diğerini iterek yere düşürdü. Bazı mahalle sakinleri ise kavganın büyümemesi için araya girdi.